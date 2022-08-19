Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что будет проведена двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля также подтвердила, что Владимир Путин в пятницу проведет в Сочи встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы взаимодействия двух стран.

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«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — говорится в заявлении Кремля.

Также Путин и Токаев затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе Содружества Независимых Государств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиВладимир ПутинРоссияКазахстан
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