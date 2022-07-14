Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая страна мира пытается создать комфортные условия для зарубежных инвесторов, сообщает РИА Новости.
По его словам, это абсолютно нормально и так поступают все страны, включая Россию.
«Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения», — отметил представитель Кремля, комментируя планы Казахстана принять ушедший из РФ бизнес.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации уходящих из России иностранных компаний, сообщает RT.
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