Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая страна мира пытается создать комфортные условия для зарубежных инвесторов, сообщает РИА Новости.

Роструд заявил, что уходящие из России компании не нарушают права работников

По его словам, это абсолютно нормально и так поступают все страны, включая Россию.

«Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения», — отметил представитель Кремля, комментируя планы Казахстана принять ушедший из РФ бизнес.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации уходящих из России иностранных компаний, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КазахстанБизнесРоссияДмитрий Песков
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