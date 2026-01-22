Жители Гренландии отказались от идеи присоединения к США за деньги
Жители Гренландии не поддерживают идею присоединения острова к США, даже если она будет сопровождаться крупными финансовыми предложениями. Об этом в разговоре с aif.ru заявила россиянка, более 20 лет проживающая в Гренландии.
По словам собеседницы издания, гренландцы считают землю и природные ресурсы общим достоянием и не готовы обсуждать суверенитет в денежном выражении. Она подчеркнула, что жители острова не хотят отказываться от бесплатного здравоохранения, системы образования и связей с Европой ради материальной выгоды.
Как отметила жительница Гренландии, любые попытки изменить статус острова будут встречать сопротивление со стороны населения, однако противостоять таким инициативам гренландцы намерены исключительно мирными и политическими способами.
Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы рассматривал возможность предложить каждому жителю острова по $1 миллиону в обмен на поддержку вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Население автономии насчитывает около 57 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
