Токаев подтвердил желание Казахстана сотрудничать с Евросоюзом

В свою очередь, Хакала также заявила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с республикой и отметила, что Евросоюз поддерживает политические реформы страны.

Ранее Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в республику, государственный визит может состояться в сентябре.



