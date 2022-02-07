Токаев подтвердил желание Казахстана сотрудничать с Евросоюзом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили развитие стратегического партнерства, сообщает РИА Новости.
Глава республики отметил, что страна придает важное значение дальнейшему развитию связей с ЕС.
Сообщается также, что в ходе беседы были обсуждены январские события в Казахстане.
В свою очередь, Хакала также заявила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с республикой и отметила, что Евросоюз поддерживает политические реформы страны.
Ранее Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в республику, государственный визит может состояться в сентябре.
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