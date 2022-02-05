Си Цзиньпин в сентябре прибудет с визитом в Казахстан

Отмечается, что Токаев пригласил Си Цзиньпина в республику, «подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения».

Лидер КНР принял приглашение коллеги, сообщив о планах посетить Казахстан осенью 2022 года, а также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Токаевым.

