Си Цзиньпин в сентябре прибудет с визитом в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в республику, государственный визит может состояться в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Казахстана по итогам встречи глав государств в Пекине.
Отмечается, что Токаев пригласил Си Цзиньпина в республику, «подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения».
Лидер КНР принял приглашение коллеги, сообщив о планах посетить Казахстан осенью 2022 года, а также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Токаевым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- Си Цзиньпин в сентябре прибудет с визитом в Казахстан
- МИД Армении: Поездка Пашиняна в Турцию не обсуждается
- Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак
- В Раде рассказали, почему Зеленский не посетил Олимпиаду
- СМИ: Россия уведомила Японию о ракетных учениях в районе Курил
- В Польше назвали условие получения Россией монопольного права на «Северный поток-2»
- «Двойные стандарты»: в российском посольстве оценили заявление Госдепа о Deutsche Welle
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
- Комиссия допустила ракету «Союз СТ-Б» к вывозу на старт космодрома Куру
- Матч хоккейных сборных России и Латвии на Олимпиаде отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru