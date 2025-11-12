Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является для его страны «Богом данным соседом». Высказывание прозвучало во время государственного приема в Кремле.

Казахстанский лидер подчеркнул, что народы двух стран на протяжении веков поддерживали друг друга и вместе прошли через тяжелые испытания, включая годы войны. Токаев отметил, что память о совместной Победе и взаимопомощи сохраняется «бережно и свято» в сердцах народов.

Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны

Визит Токаева в Москву начался накануне и продлится два дня.

В среду в Кремле прошли официальные переговоры на высшем уровне, по итогам которых Путин и Токаев подписали декларацию о переходе двусторонних отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияКазахстан

