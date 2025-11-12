Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является для его страны «Богом данным соседом». Высказывание прозвучало во время государственного приема в Кремле.

Казахстанский лидер подчеркнул, что народы двух стран на протяжении веков поддерживали друг друга и вместе прошли через тяжелые испытания, включая годы войны. Токаев отметил, что память о совместной Победе и взаимопомощи сохраняется «бережно и свято» в сердцах народов.