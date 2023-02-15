Токаев лишил Назарбаева привилегий и статуса лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому Нурсултан Назарбаев лишается всех привилегий и статуса лидера нации. Этот закон признает утратившим силу закон о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба главы государства.

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Летом прошлого года граждане республики поддержали на референдуме исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В том числе, из конституции убрали пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. Конституционный суд счел необходимым удалить закон из действующего законодательства. В минувшую пятницу парламентарии приняли соответствующий документ, далее он был направлен на подпись главе государства.

Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов ранее рассказал НСН, к чему приведут попытки лишить Назарбаева привилегий первого президента. По его мнению, между Токаевым и Назарбаевым начнется открытое противостояние. Косанов также сказал, что у первого президента имеются компроматы не только на Токаева, но и на представителей элиты, поэтому стороны должны договориться. В противном случае на страну может обрушиться волна протестов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КазахстанНазарбаев
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