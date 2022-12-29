«Зима будет жаркой»: Схватка Токаева и Назарбаева может «взорвать» общество новыми протестами

Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов сказал НСН, к чему приведут попытки лишить Назарбаева привилегий первого президента. 

Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов рассказал НСН, что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев больше не имеет никаких обязательств перед своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, начинается открытое противостояние.

Парламент Казахстана рассмотрит законопроект об отмене закона «О Первом Президенте Казахстана - Елбасы» в начале 2023 года, сообщил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. По его словам, если этот закон утратит силу, Нурсултана Назарбаева смогут судить за преступления, если они есть. Косанов отметил, что у Назарбаева есть свои компроматы.

«Все зависит от политической воли нынешнего президента, до трагического января (2022 года, когда в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки - прим. НСН) он был в договоренности с первым президентом Назарбаевым. Возможно, у них был некий джентльменский договор о ненападении. Вероятно, были определенные действия Назарбаева против Токаева, что снимает многие его обязательства перед Назарбаевым. Инициатива по поводу отмены этого закона свидетельствует об этом», - предупредил он.
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Собеседник НСН также объяснил, что у Назарбаева есть компроматы не только на Токаева, но и на представителей элиты, поэтому стороны должны договориться. В противном случае на страну может обрушиться волна протестов.

«За 30 лет помимо благих дел Назарбаев совершил и многие деяния, которые повредили государству – захваты крупных объектов, осуждения и так далее. В то же время Назарбаев тоже будет оказывать противодействие. У него есть некие компроматы не только на Токаева, но и на действующих государственных деятелей. У него осталось определенное влияние в бизнесе, за рубежом. Возможно, это будут какие-то публикации в СМИ. Зима в Казахстане будет жаркой. Это противостояние может привести к определенным политическим катаклизмам. Назарбаев – это целая эпоха, 90% нынешней элиты связаны с ним, он имеет на них влияние. Это может стать пороховой бочкой, что может привести к очередным волнениям, одна спичка может взорвать общество», - объяснил он.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты против повышения цен на газ. Президент Токаев объявил в регионах ЧП, а 5 января принял отставку правительства и сменил Назарбаева во главе Совета безопасности страны. В страну были введены силы ОДКБ. 9 января власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:НазарбаевПротестыКазахстан
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