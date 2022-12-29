«Зима будет жаркой»: Схватка Токаева и Назарбаева может «взорвать» общество новыми протестами

Собеседник НСН также объяснил, что у Назарбаева есть компроматы не только на Токаева, но и на представителей элиты, поэтому стороны должны договориться. В противном случае на страну может обрушиться волна протестов.

«За 30 лет помимо благих дел Назарбаев совершил и многие деяния, которые повредили государству – захваты крупных объектов, осуждения и так далее. В то же время Назарбаев тоже будет оказывать противодействие. У него есть некие компроматы не только на Токаева, но и на действующих государственных деятелей. У него осталось определенное влияние в бизнесе, за рубежом. Возможно, это будут какие-то публикации в СМИ. Зима в Казахстане будет жаркой. Это противостояние может привести к определенным политическим катаклизмам. Назарбаев – это целая эпоха, 90% нынешней элиты связаны с ним, он имеет на них влияние. Это может стать пороховой бочкой, что может привести к очередным волнениям, одна спичка может взорвать общество», - объяснил он.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты против повышения цен на газ. Президент Токаев объявил в регионах ЧП, а 5 января принял отставку правительства и сменил Назарбаева во главе Совета безопасности страны. В страну были введены силы ОДКБ. 9 января власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации.

