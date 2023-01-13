Родственники Назарбаева потеряли право на неприкосновенность имущества

С начала января в Москве привлекли к ответственности более 700 водителей с признаками опьянения

Движение поездов на МЦК между станциями «Хорошёво» и «Крымская» приостановят

Московских школьников приглашают на олимпиаду по робототехнике

В Москве продолжается развитие искусственного интеллекта в медицине

Спортивный врач рассказал, как вернуться к тренировкам после «ленивых» новогодних праздников