Родственники Назарбаева потеряли право на неприкосновенность имущества

Родственники первого президента независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Это вытекает из решения парламента, который сегодня признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидере нации)». Такое пояснение дал министр юстиции Азамат Ескараев.

При этом, по его словам, остаются в силе все гарантии неприкосновенности, в том числе личной, для бывшего главы государства. Кроме того, в действующем законе «О президенте Республики Казахстан» прописаны нормы по социальному обеспечению, охране экс-президента, обеспечению транспортными услугами и служебным жильём.

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Отменённый парламентом закон определял статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Экс-президент мог обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях кабинета министров. Неприкосновенность распространялась на всё имущество как самого Назарбаева, так и родственников, которые живут вместе с ним.

Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не исключил, что Назарбаев может «взорвать» страну компроматом в ответ на снятие иммунитета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоКазахстанНазарбаев
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