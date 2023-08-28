Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

ООН и Турция запланировали переговоры с Россией по зерновой сделке

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — указала дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что Фидан обсудит возможные сценарии развития ситуации вокруг зерновой сделки с министрами иностранных дел России и Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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