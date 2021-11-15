Тирасполь обвиняет Кишинев в блокировании вакцины «Спутник V»
Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
Президент непризнанной республики также подчеркнул, что «в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного руководством России Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса».
Красносельский отметил, что еще 27 октября приднестровский минздрав направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих, что ожидаемая партия вакцины предназначена для осуществления иммунизации населения на безвозмездной основе – без коммерческой составляющей.
По его словам, установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений уже истек, никаких подвижек до сих пор нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
- Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
- Беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали ограждения
- В Подмосковье заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
- Глава Еврокомиссии призвала Путина повлиять на Лукашенко для решения миграционного кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru