Тирасполь обвиняет Кишинев в блокировании вакцины «Спутник V»

Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Президент непризнанной республики также подчеркнул, что «в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного руководством России Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса».

Израиль открылся для привитых «Спутником V» туристов

Красносельский отметил, что еще 27 октября приднестровский минздрав направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих, что ожидаемая партия вакцины предназначена для осуществления иммунизации населения на безвозмездной основе – без коммерческой составляющей.

По его словам, установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений уже истек, никаких подвижек до сих пор нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаМолдавияСпутник V
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры