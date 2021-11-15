Израиль открылся для привитых «Спутником V» туристов
Власти Израиля разрешили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
Посетить страну смогут привившиеся и не посещавшие страны «красной» зоны в последние 14 дней. Между тем, по данным Минздрава Израиля на вечер 14 ноября, ни одно из государств не значится в списке «красных», пишет РИА ФАН.
Кроме того, желающим въехать в Израиль придется сдать серологический тест и соблюдать карантин до получения его результатов, отмечает «Свободная пресса».
Несмотря на признание российского «Спутника V» c 15 ноября, россиян начнут пускать в Израиль лишь с 1 декабря. Министерства здравоохранения и туризма страны объясняют это техническими и юридическими сложностями в процедуре въезда.
«До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт», — цитирует совместное заявление ведомств ТАСС.
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