Израиль открылся для привитых «Спутником V» туристов

Посетить страну смогут привившиеся и не посещавшие страны «красной» зоны в последние 14 дней. Между тем, по данным Минздрава Израиля на вечер 14 ноября, ни одно из государств не значится в списке «красных», пишет РИА ФАН.

Кроме того, желающим въехать в Израиль придется сдать серологический тест и соблюдать карантин до получения его результатов, отмечает «Свободная пресса».

Несмотря на признание российского «Спутника V» c 15 ноября, россиян начнут пускать в Израиль лишь с 1 декабря. Министерства здравоохранения и туризма страны объясняют это техническими и юридическими сложностями в процедуре въезда.

«До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт», — цитирует совместное заявление ведомств ТАСС.

