Тимошенко: Украину экономически уничтожают

«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», — отметила политик в эфире телеканала «Наш».

Тимошенко подчеркнула, что необходимость иметь запасы топлива — это план по энергетической безопасности государства, прописанный в документах и законах и обязательный для исполнения, пишет РИА ФАН. Политик потребовала «поименно установить» ответственных за сложившуюся ситуацию в «энергетически самодостаточной» стране.

По словам экс-премьера, из-за энергетического кризиса особенно страдает малый бизнес Украины, вынужденный оплачивать убытки либо закрываться.

«Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — заключила Тимошенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в стране хватит для прохождения отопительного сезона. Кроме того, премьер отметил, что на Украине «происходит процесс накопления угля». Тем не менее Шмыгаль допустил вероятность неких рисков во время отопительного сезона, однако правительство «понимает, как отвечать на эти вызовы», пишет «Свободная пресса».

