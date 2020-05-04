Тимошенко стала долларовым миллионером

Ранее Тимошенко сообщила о доходах свыше восьми тысяч долларов в год от депутатской деятельности, а также зарплате нардепа - более девяти тысяч долларов. В настоящее время в ее декларацию внесены накопления в размере 23 тысяч долларов, а также коллекция ювелирных украшений элитных брендов. Отмечается, что недвижимости и автомобилей политик не имеет, проживая в арендуемых апартаментах.

Напомним, в 2011 году Юлия Тимошенко была приговорена к семи годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Она вышла на свободу по амнистии после 2014 года.

Ранее украинский политолог, экс-советник президент Леонида Кучмы Олег Соскин высказал в эфире НСН мнение о том, что Юлия Тимошенко стареет – ее личные ресурсы истощаются, как и финансовая поддержка украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Юлия Тимошенко никак не может восстановить свой электорат, который у нее был. Его у нее нет. Падает электоральная поддержка – у нее самой и у партии. А партия «Батькивщина» - это Тимошенко. Самой партии фактически нет. Есть только Тимошенко. Группа, которая окружает ее в парламенте, очень узкая и не дает Тимошенко всей информации, которую бы она хотела получать. Причина – боязнь потери собственных позиций в окружении Тимошенко. Есть еще один фактор – годы берут свое. Это сказывается на ресурсе Тимошенко: эмоциональном, психическом, интеллектуальном. К тому же, она никогда не обладала стратегическим мышлением. И, думаю, ей перекрывают финансовые ресурсы, потоки. У Коломойского, который связан с Тимошенко, очень тяжелая ситуация – на Украине, в России, США, в Израиле. У него горит везде. Высказывание Тимошенко – это крик на пожаре!» - рассказал украинский эксперт.

