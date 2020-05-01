Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно «Титаником»
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником». Как отмечает телеканале «112», она подчеркнула, что в стране в настоящий момент обрушивается доходная часть госбюджета. На Украине, по мнению Тимошенко, на полную мощность «включена» система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга. Как подчеркнула лидер «Батькивщины», на этом основаны спекулятивные схемы.
Тимошенко рассказала, что у неё создаётся ощущение того, что «мы на “Титанике”, который уже почти затонул, просто передвигаем мебель и совершаем действия, абсолютно не связанные с тем, чтобы спасти Украину».
Кроме того, лидер «Батькивщины» уверена в том, что страна находится «в финансовом коллапсе». Одной из причин такого положения является то, что деньги, выделенные Киеву со стороны МВФ, еще не поступили.
В середине апреля НСН писала, что будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».
Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о перспективах.
По мнению Анны Герман, руководство Украины в первую очередь занимается решением проблемы получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), однако не обеспокоено мерами по борьбе с коронавирусом.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в создавшихся условиях гражданам необходимо думать в первую очередь о выживании, не о комфорте.
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