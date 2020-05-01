Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно «Титаником»

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником». Как отмечает телеканале «112», она подчеркнула, что в стране в настоящий момент обрушивается доходная часть госбюджета. На Украине, по мнению Тимошенко, на полную мощность «включена» система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга. Как подчеркнула лидер «Батькивщины», на этом основаны спекулятивные схемы.

Тимошенко рассказала, что у неё создаётся ощущение того, что «мы на “Титанике”, который уже почти затонул, просто передвигаем мебель и совершаем действия, абсолютно не связанные с тем, чтобы спасти Украину».

Кроме того, лидер «Батькивщины» уверена в том, что страна находится «в финансовом коллапсе». Одной из причин такого положения является то, что деньги, выделенные Киеву со стороны МВФ, еще не поступили.