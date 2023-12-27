Тимошенко призвала Зеленского предложить новый план по спасению Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась, сообщает РИА Новости.

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По её словам, объём поставок оружия уменьшился, причём ровно настолько, «чтобы не проиграть», однако этого «недостаточно для победы» Украины.

«Хочу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», - указала Тимошенко.

Ранее бывший главнокомандующий ВС США, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления Вооружённых сил Украины, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаЮлия Тимошенко

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