Тимошенко призвала Зеленского предложить новый план по спасению Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась, сообщает РИА Новости.
По её словам, объём поставок оружия уменьшился, причём ровно настолько, «чтобы не проиграть», однако этого «недостаточно для победы» Украины.
«Хочу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», - указала Тимошенко.
Ранее бывший главнокомандующий ВС США, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления Вооружённых сил Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru