Зеленский предупредил российских летчиков об улучшении систем ПВО Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый летчик России должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в конфликте или нет, так как украинская система противовоздушной обороны будет становиться только сильнее, «когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16», сообщает издание «РБК-Украина».
По словам главы государства, в вечер перед Рождеством военные Украины сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru