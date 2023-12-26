Зеленский предупредил российских летчиков об улучшении систем ПВО Украины

По словам главы государства, в вечер перед Рождеством военные Украины сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов и несколько ракет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

