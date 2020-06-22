Мнимая проблема Тимошенко. Политолог о конфликте «Нафтогаза» и экс-премьера
Украинский политолог в эфире НСН объяснил, почему "Нафтогаз" обвиняет Тимошенко в возможном срыве контракта с Газпромом.
Украина может лишиться доходов от транзита российского газа из-за активности лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. С таким предостережением выступил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ранее депутаты партии Тимошенко потребовали признать неконституционным отделение оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза» - это произошло с 1 января 2020 года и стала частью сделки с «Газпромом».
Коболев заявил, что если Тимошенко добьется своего, «Газпром» получит право требовать пересмотра или разрыва контракта на транзит российского газа. Для Москвы, подчеркнул глава «Нафтогаза», это станет настоящим триумфом.
Украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН выразил несогласие с оценкой Коболева.
«Есть же пятилетнее соглашение с возможным продлением. Это все зависит не от Тимошенко, потом что она не влияет сейчас ни на политические, ни на экономические процессы в Украине. А зависит от того же Коболева. Когда договаривались об одном, а «Нафтогаз» действует совсем не так, как договаривались в ноябре-декабре 2019 года, то это, действительно, может закончиться плохо. Россия будет осуществлять транзит по минимуму, а через пять лет никакого продления не будет. Но виновата в том будет не Тимошенко, а Коболев. Тимошенко говорит о злоупотреблениях и нарушениях, которые присутствуют в системе «Нафтогаза». И то, что делает Коболев, это обыкновенное смещение внимания публики с реальных проблем на мнимые, чтобы в его злоупотребления никто не совал нос», - рассказал эксперт.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что «Газпром» начал разбирать трубопровод, по которому газ подается к границе Украины.
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