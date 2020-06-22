Мнимая проблема Тимошенко. Политолог о конфликте «Нафтогаза» и экс-премьера

«Есть же пятилетнее соглашение с возможным продлением. Это все зависит не от Тимошенко, потом что она не влияет сейчас ни на политические, ни на экономические процессы в Украине. А зависит от того же Коболева. Когда договаривались об одном, а «Нафтогаз» действует совсем не так, как договаривались в ноябре-декабре 2019 года, то это, действительно, может закончиться плохо. Россия будет осуществлять транзит по минимуму, а через пять лет никакого продления не будет. Но виновата в том будет не Тимошенко, а Коболев. Тимошенко говорит о злоупотреблениях и нарушениях, которые присутствуют в системе «Нафтогаза». И то, что делает Коболев, это обыкновенное смещение внимания публики с реальных проблем на мнимые, чтобы в его злоупотребления никто не совал нос», - рассказал эксперт.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что «Газпром» начал разбирать трубопровод, по которому газ подается к границе Украины.

