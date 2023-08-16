Белый дом: решение по поставкам Киеву дальнобойных ракет еще не принято

«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — пояснил Кирби.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, президент США Джо Байден уже обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у гссекретаря США Энтони Блинкена ракеты ATACMS, сообщил RT.

