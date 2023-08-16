Белый дом: решение по поставкам Киеву дальнобойных ракет еще не принято

Возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Больше оружия»: Киев требует от Запада поставок ATACMS после неудач на фронте

«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — пояснил Кирби.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, президент США Джо Байден уже обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у гссекретаря США Энтони Блинкена ракеты ATACMS, сообщил RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:БайденРакетыУкраинаБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры