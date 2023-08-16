Белый дом: решение по поставкам Киеву дальнобойных ракет еще не принято
Возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — пояснил Кирби.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, президент США Джо Байден уже обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у гссекретаря США Энтони Блинкена ракеты ATACMS, сообщил RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru