Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

Американский еженедельный журнал Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года».

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В списке девять человек, включая прокуроров экс-президента США Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссер «Барби» Грета Гервиг, певица Тейлор Свифт, глава OpenAI Сэм Альтман, король Британии Чарльз II и глава ФРС Джером Пауэлл. Победителя объявят 6 декабря.

В прошлом году этого звания удостоился президент Украины Владимир Зеленский. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот из соцсетей
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