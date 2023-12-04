Ушаков анонсировал визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, визит запланирован на этой неделе. Путин посетит ОАЭ, после чего встретится с наследным принцем Саудовской Аравии, сказал Ушаков в беседе с LIFE.
Помощник президента выразил надежду, что переговоры будут полезными.
В октябре Путин не исключил, что сделка ОПЕК+ по нефти будет продлена после 2023 года. Президент указал на важность совместного регулирования рынка энергоресурсов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru