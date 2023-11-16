«Хотят усилиться!»: В Госдуме отвергли заморозку конфликта на Украине с подачи Запада

«Нам выгодно только завершение конфликта на наших условиях. Если заключать какие-то мирные соглашения, то только на наших условиях. Вы понимаете, для чего нужна заморозка конфликта? Чтобы поставить Украине новое современное западное вооружение, обучить личный состав ВСУ, а после этого возобновить этот конфликт. Они хотят довооружиться, дообучиться, усилиться. Разумеется, что нам это не может быть выгодно. Сейчас в связи с событиями на Ближнем Востоке американцы и там должны вооружение поставлять, и здесь. Это не вписывалось в их планы. Нам же нужно завершить конфликт на наших условиях, выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации», - объяснил он.

По его словам, Запад сбавил обороты на Украине из-за событий на Ближнем Востоке.

«Запад объявил нам войну на стратегическое поражение, это гибридная война, Запад активно участвует вооружением, обучает, промывает мозги украинской молодежи. Теперь Запад сбавил обороты из-за событий на Ближнем Востоке, хотя это все выгодно военно-промышленному комплексу США, они получают огромные деньги. Сейчас определенные затруднения, поэтому они заговорили о заморозке. А мы остановимся на этом рубеже, когда Донецк до сих пор обстреливают? Нас это не устраивает в военном, политическом и нравственном отношениях. Люди же верят нам. Я беседую с участниками спецоперации, которые ни в коем случае не хотят останавливаться на достигнутом», - заключил собеседник НСН.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

