«Хотят усилиться!»: В Госдуме отвергли заморозку конфликта на Украине с подачи Запада
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что Запад вынужден сбавить обороты на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Запад хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы усилить ВСУ после разрешения ситуации на Ближнем Востоке, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ заявил, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией. По словам Соболева, заморозка означает скорое возобновление конфликта, что не устраивает Россию.
«Нам выгодно только завершение конфликта на наших условиях. Если заключать какие-то мирные соглашения, то только на наших условиях. Вы понимаете, для чего нужна заморозка конфликта? Чтобы поставить Украине новое современное западное вооружение, обучить личный состав ВСУ, а после этого возобновить этот конфликт. Они хотят довооружиться, дообучиться, усилиться. Разумеется, что нам это не может быть выгодно. Сейчас в связи с событиями на Ближнем Востоке американцы и там должны вооружение поставлять, и здесь. Это не вписывалось в их планы. Нам же нужно завершить конфликт на наших условиях, выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации», - объяснил он.
По его словам, Запад сбавил обороты на Украине из-за событий на Ближнем Востоке.
«Запад объявил нам войну на стратегическое поражение, это гибридная война, Запад активно участвует вооружением, обучает, промывает мозги украинской молодежи. Теперь Запад сбавил обороты из-за событий на Ближнем Востоке, хотя это все выгодно военно-промышленному комплексу США, они получают огромные деньги. Сейчас определенные затруднения, поэтому они заговорили о заморозке. А мы остановимся на этом рубеже, когда Донецк до сих пор обстреливают? Нас это не устраивает в военном, политическом и нравственном отношениях. Люди же верят нам. Я беседую с участниками спецоперации, которые ни в коем случае не хотят останавливаться на достигнутом», - заключил собеседник НСН.
Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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