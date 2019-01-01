При выпуске косаток и белух были нарушены важнейшие рекомендации команды Кусто
Океанолог в обращении к российскому правительству призвал обеспечить полную прозрачность операции по освобождению узников «китовой тюрьмы».
При операции по выпуску косаток и белух в Охотское море, которую 27 июня провели специалисты НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и компаний-отловщиков, были нарушены многие из важнейших рекомендаций команды Кусто. Об этом заявил океанолог Жан-Мишель Кусто (на фото слева) в своем обращении к российскому правительству, которое поступило в редакцию НСН.
«Создается впечатление, что операция не включала в себя большинство критически важных рекомендаций, которые команда Кусто и проекта «Китовый заповедник» направила российскому правительству», - сказал океанолог.
В свою очередь исполнительный директор проекта «Китовый заповедник» Чарльз Винник (на фото справа) указал на высокую сложность транспортировки в такой широкомасштабной операции и выразил сомнение, что было выделено достаточно времени, чтобы удостовериться в удовлетворительном состоянии здоровья животных и их самочувствии после такого переезда.
Также он адресовал российскому правительству несколько вопросов. Были ли проведены какие-либо мероприятия по реабилитации и реадаптации животных до их перевозки? Какие меры были запланированы, чтобы снизить стресс китов во время шестидневной поездки в фурах и подготовить их к возвращению в океан? Какие шаги были предприняты, чтобы выпустить косаток и белух в разное время и в разных местах, поскольку освобождаемые плотоядные косатки могут начать охоту на белух. Были ли проведены какие-то исследования, чтобы убедиться в том, что китов выпустят там и тогда, где и когда могут находиться члены их семей и социальных групп?
Жан-Мишель Кусто и Чарльз Винник призвали российское правительство привлечь к освобождению оставшихся узников «китовой тюрьмы» авторитетных иностранных и российских ученых, а также независимых наблюдателей, чтобы обеспечить полную прозрачность операции и чтобы на все поставленные вопросы были даны удовлетворительные ответы.
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