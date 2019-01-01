При выпуске косаток и белух были нарушены важнейшие рекомендации команды Кусто

При операции по выпуску косаток и белух в Охотское море, которую 27 июня провели специалисты НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и компаний-отловщиков, были нарушены многие из важнейших рекомендаций команды Кусто. Об этом заявил океанолог Жан-Мишель Кусто (на фото слева) в своем обращении к российскому правительству, которое поступило в редакцию НСН.

«Создается впечатление, что операция не включала в себя большинство критически важных рекомендаций, которые команда Кусто и проекта «Китовый заповедник» направила российскому правительству», - сказал океанолог.

В свою очередь исполнительный директор проекта «Китовый заповедник» Чарльз Винник (на фото справа) указал на высокую сложность транспортировки в такой широкомасштабной операции и выразил сомнение, что было выделено достаточно времени, чтобы удостовериться в удовлетворительном состоянии здоровья животных и их самочувствии после такого переезда.