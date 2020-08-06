Тихановскую вынудили отменить митинг в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила об отмене митинга в Минске сегодня, 6 августа.
Согласно сообщению штаба оппозиционного кандидата, на электронную почту было доставлено письмо с уведомлением о праздновании в парке Дружбы народов, где планировался митинг, Дня железнодорожных войск.
«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске», - рассказали в штабе, цитирует tut.by.
Представители Тихановской обжаловали решение в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорсполкоме, однако, приняли решение не провоцировать людей и отменить митинг.
Ранее НСН сообщала, что руководителя избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Марию Мороз задержали силовики. Произошло это сегодня на выходе из посольства Литвы, после того как Мороз подала документы на визу. Примерно через четверть часа стало известно, что Марию отпустили. Она сама сообщила об этом одному из телеграм-каналов, пояснив, что таким образом власти проводили с ней разъяснительную беседу.
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