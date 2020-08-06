Тихановскую вынудили отменить митинг в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила об отмене митинга в Минске сегодня, 6 августа.

Согласно сообщению штаба оппозиционного кандидата, на электронную почту было доставлено письмо с уведомлением о праздновании в парке Дружбы народов, где планировался митинг, Дня железнодорожных войск.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске», - рассказали в штабе, цитирует tut.by.