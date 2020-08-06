В Белоруссии задержали на 15 минут главу штаба Тихановской

В Белоруссии силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает РБК о ссылкой на пресс-службе объединенного штаба кандидатов.

Там уточнили, что задержание провели люди, представившиеся сотрудниками министерства внутренних дел. Произошло это сегодня на выходе из посольства Литвы, после того как Мороз подала документы на визу.

При этом в самом МВД Белоруссии заявили, что не имеют отношения к задержанию главы избирательного штаба Тихановской, передает РИА Новости.

Примерно через четверть часа стало известно, что Марию отпустили. Она сама сообщила об этом одному из телеграм-каналов, пояснив, что таким образом власти проводили с ней разъяснительную беседу.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на ближайшее воскресенье, 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня.

