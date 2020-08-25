Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены против России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены ни за, ни против России.

Тихановская по видеосвязи с Европарламентом подчеркнула, что в Белоруссии происходит «мирная революция». Она также отметила, что белорусские протесты не связаны с перспективами переориентации страны на Запад, однако добавила, что Белоруссия - это часть Европы.

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"Требования Белоруссии просты - это свободные и честные выборы", - цитирует Ura.ru экс-кандидата в президенты.

По словам Тихановской, она представляет не просто оппозицию, а большинство граждан Белоруссии.

Она также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, а Европарламент поблагодарила за поддержку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПротестыСветлана ТихановскаяАлександр Лукашенко
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