Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены против России
25 августа 202014:19
Святослав Павлов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены ни за, ни против России.
Тихановская по видеосвязи с Европарламентом подчеркнула, что в Белоруссии происходит «мирная революция». Она также отметила, что белорусские протесты не связаны с перспективами переориентации страны на Запад, однако добавила, что Белоруссия - это часть Европы.
"Требования Белоруссии просты - это свободные и честные выборы", - цитирует Ura.ru экс-кандидата в президенты.
По словам Тихановской, она представляет не просто оппозицию, а большинство граждан Белоруссии.
Она также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, а Европарламент поблагодарила за поддержку.
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25 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru