Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены против России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены ни за, ни против России.



Тихановская по видеосвязи с Европарламентом подчеркнула, что в Белоруссии происходит «мирная революция». Она также отметила, что белорусские протесты не связаны с перспективами переориентации страны на Запад, однако добавила, что Белоруссия - это часть Европы.