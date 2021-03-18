Тихановская запустила голосование за переговоры с Лукашенко при международном посреднике
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём YouTube-канале заявила, что ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией».
Тихановская объявила, что на платформе «Голос» стартовало онлайн-голосование за переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко при международном посредничестве.
«Разрешить кризис в стране мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», - подчеркнула Тихановская.
По её словам, на подготовку этого заявления ушло семь месяцев, в течение которых она «работала с иностранными политиками и организациями».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования, сообщает RT.
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