Тихановская запустила голосование за переговоры с Лукашенко при международном посреднике

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём YouTube-канале заявила, что ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией».

Тихановская объявила, что на платформе «Голос» стартовало онлайн-голосование за переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко при международном посредничестве.

«Разрешить кризис в стране мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», - подчеркнула Тихановская.



По её словам, на подготовку этого заявления ушло семь месяцев, в течение которых она «работала с иностранными политиками и организациями».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования, сообщает RT.

