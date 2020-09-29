Тихановская выступила за начало диалога с РФ

Белорусской оппозиции нужно предпринять усилия для начала диалога с РФ. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщает ТАСС.

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По словам Тихановской, это необходимо для того, чтобы «общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что ситуация в Белоруссии является «внутренним делом страны», однако оппозиционные силы готовы "дискутировать с любой страной, для которой белорусы и права человека важны".

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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