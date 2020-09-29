Тихановская выступила за начало диалога с РФ

По словам Тихановской, это необходимо для того, чтобы «общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что ситуация в Белоруссии является «внутренним делом страны», однако оппозиционные силы готовы "дискутировать с любой страной, для которой белорусы и права человека важны".

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

