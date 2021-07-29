Тихановская выразила надежду на «самые сильные» США против Белоруссии
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская выразила надежду на «самые сильные» санкции против белорусского режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Тихановская отметила, что таким образом США «закроют лакуны», оставшиеся после санкций Евросоюза. Она добавила, что в ходе встречи обсуждались многие вопросы, в частности. различные пути выхода из ситуации.
Тихановская и Байден встретились накануне в США. Президент США позже написал в своем канале в Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской.
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