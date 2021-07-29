Тихановская выразила надежду на «самые сильные» США против Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская выразила надежду на «самые сильные» санкции против белорусского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

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Тихановская отметила, что таким образом США «закроют лакуны», оставшиеся после санкций Евросоюза. Она добавила, что в ходе встречи обсуждались многие вопросы, в частности. различные пути выхода из ситуации.

Тихановская и Байден встретились накануне в США. Президент США позже написал в своем канале в Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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