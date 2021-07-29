Тихановская выразила надежду на «самые сильные» США против Белоруссии

Тихановская отметила, что таким образом США «закроют лакуны», оставшиеся после санкций Евросоюза. Она добавила, что в ходе встречи обсуждались многие вопросы, в частности. различные пути выхода из ситуации.

Тихановская и Байден встретились накануне в США. Президент США позже написал в своем канале в Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской.



