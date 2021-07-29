Байден перепутал Трампа и Обаму

Президент США Джо Байден перепутал своих бывших коллег Барака Обаму и Дональда Трампа во время своего выступления в штате Пенсильвания, сообщил телеканал C-SPAN.

Байден перепутал Трампа с Бушем-младшим в прямом эфире

Байден заявил, что в 2009 году бывший тогда президентом Трамп поручил ему решить проблему с кризисом автомобильной промышленности. Затем он извинился и пояснил, что в то время страной руководил Барак Обама. Байден назвал это оговоркой по Фрейду.

Ранее Байден чуть не перепутал Трампа с Путиным, когда подводил итоги переговоров с президентом России. Отвечая на вопросы журналистов, Байден рассказал, что внимательно смотрел трансляции Путина, однако сначала лидер США начал произносить имя своего предшественника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Барак ОбамаДональд ТрампДжо Байден
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