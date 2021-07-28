Байден провел встречу с Тихановской
Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, оппозиционером Светланой Тихановской. Об этом сообщил сам американский лидер.
I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ— President Biden (@POTUS) July 28, 2021
«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Байден в Twitter.
Ранее Тихановская рассказала изданию «Настоящее время» (включено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), что встреча была «очень теплой», и Байдену «небезразлично, что происходит в Беларуси».
Тихановская прибыла с визитом в Вашингтон 18 июля. Политик посетила в том числе Госдепартамент и провела переговоры с главой ведомства Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле.
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