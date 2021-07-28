Байден провел встречу с Тихановской

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Байден в Twitter.

Ранее Тихановская рассказала изданию «Настоящее время» (включено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), что встреча была «очень теплой», и Байдену «небезразлично, что происходит в Беларуси».

Тихановская прибыла с визитом в Вашингтон 18 июля. Политик посетила в том числе Госдепартамент и провела переговоры с главой ведомства Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле.

