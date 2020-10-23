Тихановская: Выборы в Белоруссии нужно назначить до конца года
Оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская заявила, что до конца текущего года необходимо начать переговоры о новых президентских выборах и назначить их дату. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
Заявление было озвучено во время рабочего визита в Данию, целью которого стали переговоры о возможной помощи страны «беларусским рабочим, правозащитникам, культурным и спортивным деятелям и всему гражданскому обществу Беларуси».
На встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ Тихановская обсудила переговоры о новых выборах в Белоруссии и список стран-участников организации этих переговоров. «Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении.
Также Светлана Тихановская встретилась с главой датского МИД Йеппе Кофодом. По его словам, Дания для поддержки гражданского общества, в том числе в Белоруссии, создаёт Фонд новой демократии.
Кроме того, белорусский политик провела встречу с представителями негосударственных общественных организаций Дании, а также с участниками датского и европейского профсоюзного движения.
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