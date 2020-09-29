Тихановская встречается с Макроном в Вильнюсе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первой» Тихановской.

Разговор будет о возможности проведения переговоров на тему организации повторных выборов президента Белоруссии и возможном посредничестве других стран, в том числе Франции.

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«Я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - приводятся в сообщении слова Тихановской.

В понедельник французский президент выступил за скорейшее введение санкций против Белоруссии, а ранее поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяБелоруссияФранция
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