Тихановская попросила Макрона и Путина повлиять на Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона стать посредником в преодолении политического кризиса в республике, а также привлечь к этому президента России Владимира Путина.
В частности, она назвала Макрона одним из сильнейших лидеров в Европе и мире, а ранее в интервью РБК дважды охарактеризовала Путина как «мудрого руководителя».
Накануне Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. При этом он затруднился ответить, поздравил ли он Лукашенко с «тайной» инаугурацией.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что решение ряда европейских стран не признавать Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами.
По словам Пескова, позиция, занятая некоторыми европейскими странами в отношении Лукашенко, никак не сможет повлиять на нынешнее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений, отмечает Ura.ru.
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