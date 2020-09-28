Тихановская попросила Макрона и Путина повлиять на Лукашенко

Накануне Макрон поддержал протестующих в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно сложить полномочия главы государства. В ответ Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. При этом он затруднился ответить, поздравил ли он Лукашенко с «тайной» инаугурацией.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что решение ряда европейских стран не признавать Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами.

По словам Пескова, позиция, занятая некоторыми европейскими странами в отношении Лукашенко, никак не сможет повлиять на нынешнее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений, отмечает Ura.ru.

