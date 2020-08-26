Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что еще не настало время для переговоров с Россией. Об этом она сказала в интервью французской газете Monde.

Вместе с тем Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии открыта для диалога со всеми. По ее мнению, было бы хорошо, если бы Россия поддержала «нашу борьбу за права». Политик также попросила уважать суверенитет Белоруссии, пишет «Газета.ру».