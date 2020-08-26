Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что еще не настало время для переговоров с Россией. Об этом она сказала в интервью французской газете Monde.

Вместе с тем Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии открыта для диалога со всеми. По ее мнению, было бы хорошо, если бы Россия поддержала «нашу борьбу за права». Политик также попросила уважать суверенитет Белоруссии, пишет «Газета.ру».

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Накануне в ходе своего выступления по видеосвязи перед депутатами Европарламента Тихаовская назвала происходящее в Белоруссии «мирной революцией», передает RT. Она в очередной раз отметила, что оппозиция готова к диалогу с властями, и подчеркнула, что протесты не носят антироссийский характер. Впрочем эксперты полагают, что заявления экс-кандидата в президенты далеки от реальности.



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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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