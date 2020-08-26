МВД Белоруссии назвало число задержанных на протестах

МВД Белоруссии заявило о задержании 51 человека за участие в несанкционированных акциях 25 августа.

Как отметили в ведомстве, у здания РОВД в Гродно собралась "группа поддержки" работников "Гродно Азот", ее представителей задержали, но затем отпустили после составления протоколов.

Сторонники Лукашенко и оппозиции собрались на митинги в Минске

В МВД также рассказали, что от жителей столицы поступают жалобы на оппозиционные флешмобы из-за громкой музыки.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после объявления итогов голосования, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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