Тихановская создает координационный совет для трансфера власти в Белоруссии

Она также призвала международное сообщество, европейские страны помочь организовать диалог с действующими властями Белоруссии.

Тихановская при этом обратилась к официальному Минску и предложила выразить готовность к диалогу. Экс-кандидат в президенты Белоруссии при этом потребовала отпустить всех задержанных на протестах, убрать с улиц ОМОН и войска, а также привлечь к ответственности тех, кто избивал мирных граждан.



В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

