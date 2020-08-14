Тихановская создает координационный совет для трансфера власти в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что намерена создать координационный совет для трансфера власти в стране.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», - говорится в официальном телеграм-канале Тихановской «Пул первой».

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Она также призвала международное сообщество, европейские страны помочь организовать диалог с действующими властями Белоруссии.

Тихановская при этом обратилась к официальному Минску и предложила выразить готовность к диалогу. Экс-кандидат в президенты Белоруссии при этом потребовала отпустить всех задержанных на протестах, убрать с улиц ОМОН и войска, а также привлечь к ответственности тех, кто избивал мирных граждан.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

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Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
ТЕГИ:БелоруссияВыборы
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