Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать угрозу.

"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", — сказала Тихановская.

Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

Во вторник ее доверенное лицо Ольга Ковальков сообщила, что экс-кандидат в президенты вернется в Белоруссию в ближайшее время, поскольку ей на родине "сейчас ничего не угрожает".

Ранее Ковалькова также рассказала подробности бегства Тихановской: ее вывезли из страны белорусские власти, отъезд экс-кандидата в президенты позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяБелоруссия
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