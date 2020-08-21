Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать угрозу.

"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", — сказала Тихановская.