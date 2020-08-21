Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать угрозу.
"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", — сказала Тихановская.
Во вторник ее доверенное лицо Ольга Ковальков сообщила, что экс-кандидат в президенты вернется в Белоруссию в ближайшее время, поскольку ей на родине "сейчас ничего не угрожает".
Ранее Ковалькова также рассказала подробности бегства Тихановской: ее вывезли из страны белорусские власти, отъезд экс-кандидата в президенты позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
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