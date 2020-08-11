Тихановская уехала из Белоруссии в Литву
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, и «она в безопасности». Об этом в своем аккаунте в Твиттер написал министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.
Политик заявила, что не хочет участвовать в акциях протеста, потому что не хотела бы оказаться рядом со своим мужем Сергеем Тихановским в СИЗО.
Газета.ру накануне писала, что КГБ Белоруссии предотвратило покушение на Тихановскую. Сама кандидат в президенты заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.
Ранее глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил НСН, что, по его мнению, на президентских выборах в Белоруссии Александру Лукашенко «пририсовали» около 50% голосов, поэтому Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам этих выборов.
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