Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, и «она в безопасности». Об этом в своем аккаунте в Твиттер написал министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Политик заявила, что не хочет участвовать в акциях протеста, потому что не хотела бы оказаться рядом со своим мужем Сергеем Тихановским в СИЗО.