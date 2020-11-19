Тихановская: Протесты в Белоруссии не носят антироссийский характер

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что акции протеста в стране не имеют антироссийский характер. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Тихановской, протесты являются продемократическими. Отмечается, что соответствующее заявление лидер оппозиции сделала на встрече с нидерландским премьером Марком Рютте в ходе ее поездки в Голландию. Таким образом она ответила на вопрос о взаимоотношениях с РФ.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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