ЕС подготовит новый пакет санкций против властей и предприятий Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза в ходе видеоконференции приняли решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии для поддержки «демократических прав народа». Об этом на пресс-конференции сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что главы дипведомств стран ЕС начнут подготовку нового пакета ограничений, которые будут касаться не только физических лиц, но и компаний, предпринимателей и госструктур, финансирующих белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме того, глава демократии ЕС отметил, что Евросоюз не будет выделять средства нынешнему белорусскому правительству. По словам Борреля, финансирование будет проходить через НПО для «гражданского общества».

В четверг СМИ сообщали об ужесточении антибелорусских санкций ЕС.

Ранее Евросоюз уже принял два пакета ограничений в отношении белорусских чиновников. Так, в октябре были введены санкции против 40 официальных лиц, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на президентских выборах в Белоруссии и нарушениям прав граждан страны.

Позже Евросоюз ввёл ограничения в отношении самого Лукашенко и 14 чиновников республики, заморозив их активы и закрыв для них въезд в страны ЕС.

