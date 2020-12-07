Тихановская призвала США расширить санкции против белорусских властей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, возглавившая оппозицию страны, призвала США расширить санкции против властей республики. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, по словам Тихановской, США нужно начать процесс признания ОМОН, ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью), ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими организациями за жестокость в обращении с протестующими.

Также лидер белорусской оппозиции призвала США запустить международное расследование по преступлениям, совершенным представителями полиции.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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