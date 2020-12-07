ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска

Евросоюз завершает работу над третьим пакетом санкций против властей Белоруссии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что ограничительные меры планируется ввести в ближайшее время.

Источник в делегации одной из стран в Совете ЕС заявил, что третий черный список по Минску может быть представлен на следующей неделе. В него войдут около 30-40 физических и юридических лиц Белоруссии.