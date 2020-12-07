ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска
Евросоюз завершает работу над третьим пакетом санкций против властей Белоруссии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что ограничительные меры планируется ввести в ближайшее время.
Источник в делегации одной из стран в Совете ЕС заявил, что третий черный список по Минску может быть представлен на следующей неделе. В него войдут около 30-40 физических и юридических лиц Белоруссии.
Добавим, в настоящий момент ЕС ввел два пакета санкций против Минска. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.
Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец высказал мнение о том, что третий пакет антибелорусских санкций сильнее всего скажется на самом президенте, а также его ближайшем окружении. Об этом он заявил URA.RU. По его словам, в частности, «придворным олигархам» заморозят активы в странах ЕС, запретят въезд.
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