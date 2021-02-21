Тихановская признала «потерю улицы» оппозицией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps заявила, что протестующие потеряли улицы.
«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них (властей – прим. НСН) есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли», — сказала Тихановская.
По ее словам, оппозиция «строит структуры для завтрашней борьбы». Тихановская рассказала о попытках сторонников объединить оппозиционеров из числа учителей, медиков или бывших силовиков.
Стратегия оппозиции – продолжать давление на власть, пока граждане снова не выйдут на улицы. Тихановская прогнозирует новые протесты в Белоруссии весной.
Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.
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