Тихановская попала в сотню молодых лидеров журнала Time

Американский журнал Time включил белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров TIME100 Next. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Этот список — продолжение известного рейтинга журнала TIME100. В нём Time указывает деятелей, которым предстоит «формировать будущее».

Рейтинг составлен из нескольких категорий, сама Тихановская включена в раздел «Лидеры». Кроме белорусского оппозиционера, в эту категорию попали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава платформы Robinhood Владимир Тенев.

Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.

