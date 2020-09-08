Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила ввести санкции против руководства страны. Как пишет РИА Новости, об этом она заявила, выступая в ПАСЕ.
«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — отметила Тихановская.
Она подчеркнула, что «её страна, её нация, её народ сейчас нуждаются в помощи». Она призвала немедленно освободить всех политзаключенных, а также обратилась к Европе, чтобы оказать международное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Газета.ру.
А накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «похищение» её соратницы Марии Колесниковой и других оппозиционеров – попытка сорвать работу Координационного совета оппозиции и запугать его членов.
«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», - приводит её слова издание Tut.by.
Тихановская пообещала, что она и её сторонники продолжат добиваться освобождения заключённых и проведения новых выборов президента.
В минувший понедельник, 7 сентября, неизвестные люди в масках в Минске посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении, пишет RT.
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