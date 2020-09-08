Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила ввести санкции против руководства страны. Как пишет РИА Новости, об этом она заявила, выступая в ПАСЕ.

«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что «её страна, её нация, её народ сейчас нуждаются в помощи». Она призвала немедленно освободить всех политзаключенных, а также обратилась к Европе, чтобы оказать международное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Газета.ру.