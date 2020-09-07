Похищение в Европе. Пропали лидеры белорусской оппозиции
В Минске исчезли сразу несколько членов Координационного совета, включая Марию Колесникову
Местонахождение члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой остается неизвестным после того, как утром ее задержали в центре Минска.
Около 10 утра у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, Ее посадили в микроавтобус «Соболь» с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил журналистам, что Колесникова была в центре города по делам. В 11 часов его телефон стал недоступен, и теперь коллеги по Координационному совету ищут не только Колесникову, но и Родненкова, а также исполнительного секретаря Совета Ивана Кравцова, рассказал член президиума КС Максим Знак.
Почти сразу после создания КС генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о попытке захвата власти, членов КС стали вызывать на допросы. Объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко предупредил, что в отношении инициаторов этой идеи примут адекватные меры в соответствии с законами страны, и что у власти достаточно мер, чтобы остудить, как он выразился, «некоторые горячие головы».
Официальные власти Белоруссии не дают прямого ответа на вопрос о судьбе Марии Колесниковой. Так, в ГУВД Минска заявили, что проверяют информацию о похищении. В МВД Белоруссии сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами не располагают. Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии отказалась предоставить информацию о том, пересекала ли в понедельник границу Мария Колесникова. Выдвигались предположения, что ее могла постичь судьба кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую вскоре после выборов силами спецслужб республики отправили в «принудительную политэмиграцию» в Литву.
Оттуда, из Литвы, Светлана Тихановская и прокомментировала последние события в Белоруссии. Занявшая второе место (по официальным результатам ЦИК РБ) на выборах президента Белоруссии Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением и террором со стороны действующего режима. Правда, по ее мнению, эти действия властей будут иметь обратный эффект, и на улицы станут выходить все больше людей.
Между тем, если предположения о задержании лидеров оппозиционного совета подтвердятся, а власть продолжит такого рода зачистку недовольных, в Белоруссии всерьез может запахнуть 37-м годом, а президент Лукашенко полностью оправдает данное ему в Европе прозвище «последнего диктатора Европы». Он сам давно числится там нерукопожатным.
Однако Лукашенко днями ждут в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, поддержкой которого в борьбе с внутренним и внешним врагом заручился белорусский президент. От встречи ждут «принуждения к интеграции» Лукашенко в рамках Союзного государства. Но вполне вероятно, что и вектор развития внутриполитической ситуации в Белоруссии будет определен на тех же переговорах. А заодно – судьба исчезающих один за другим лидеров белорусской оппозиции. Ну, не на спине же быка, как Европа на картине Валентина Серова, умчалась в прекрасное далёко Мария Колесникова…
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