Похищение в Европе. Пропали лидеры белорусской оппозиции

Оттуда, из Литвы, Светлана Тихановская и прокомментировала последние события в Белоруссии. Занявшая второе место (по официальным результатам ЦИК РБ) на выборах президента Белоруссии Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением и террором со стороны действующего режима. Правда, по ее мнению, эти действия властей будут иметь обратный эффект, и на улицы станут выходить все больше людей.

Между тем, если предположения о задержании лидеров оппозиционного совета подтвердятся, а власть продолжит такого рода зачистку недовольных, в Белоруссии всерьез может запахнуть 37-м годом, а президент Лукашенко полностью оправдает данное ему в Европе прозвище «последнего диктатора Европы». Он сам давно числится там нерукопожатным.

Однако Лукашенко днями ждут в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, поддержкой которого в борьбе с внутренним и внешним врагом заручился белорусский президент. От встречи ждут «принуждения к интеграции» Лукашенко в рамках Союзного государства. Но вполне вероятно, что и вектор развития внутриполитической ситуации в Белоруссии будет определен на тех же переговорах. А заодно – судьба исчезающих один за другим лидеров белорусской оппозиции. Ну, не на спине же быка, как Европа на картине Валентина Серова, умчалась в прекрасное далёко Мария Колесникова…

