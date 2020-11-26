Тихановская пообещала пересмотреть все договоренности Лукашенко с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если оппозиция придет к власти, то они пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Об этом она сообщила в своем официальном Telegram-канале.

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По словам политика, «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа», поэтому новым властям потребуется пересматривать все сделки и договоры.

Вместе с тем Тихановская отметила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА ФАН. Белорусский лидер в частности заявил, что Минск готов «интенсифицировать» отношения с Москвой и выстраивать не просто добрососедские отношения с Россией, но более тесные - братские.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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