Тихановская пообещала пересмотреть все договоренности Лукашенко с Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если оппозиция придет к власти, то они пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Об этом она сообщила в своем официальном Telegram-канале.
По словам политика, «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа», поэтому новым властям потребуется пересматривать все сделки и договоры.
Вместе с тем Тихановская отметила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА ФАН. Белорусский лидер в частности заявил, что Минск готов «интенсифицировать» отношения с Москвой и выстраивать не просто добрососедские отношения с Россией, но более тесные - братские.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru