РФ готова поддержать реализацию инициатив Лукашенко по белорусскому обществу

Москва готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу, передает ТАСС слова глава МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с Лукашенко.

В начале прошлой недели Лукашенко заявил, что общество хочет перемен. Президент уточнил, что для изменения полномочий президента необязательно менять конституционные нормы. Он планирует передать около 70% полномочий правительству республики и другим структурам, при этом решение о передаче полномочий будет решать парламент, а не сам президент.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

