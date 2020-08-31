Тихановская обратиться к Совбезу ООН в связи с угрозами в адрес оппозиции
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается обратиться к Совету Безопасности Организации объединённых наций в пятницу, 4 сентября. Это анонсировал её штаб, передает Reuters.
Обращение будет сделано в дистанционном формате по видеосвязи по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав Совбеза на ротационной основе. Ранее Тихановская сообщила, что обратилась с просьбой к министру иностранных дел этой балтийской страны Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед международным органом.
По официальным данным победу на выборах 9 августа одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого согласно белорусскому Центризбиркому проголосовали более 80% избирателей. Однако оппозиция заявляет о массовой фальсификации результатов, и считает законно избранным главой государства Тихановскую.
Массовые акции протеста продолжаются в республике с момента оглашения данных о победе Лукашенко. В первые дни они самым жестоким образом подавлялись силовиками.
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